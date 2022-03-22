«Положительный ответ». Польша предложила исключить Россию из G20
Саммит G20 в Риме (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Польша предложила исключить Российскую Федерацию из группы стран G20. Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что получил «положительный ответ».
Об этом сообщает Reuters.
По словам польского министра, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.
«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байден», — заявил Новак.
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