«Положительный ответ». Польша предложила исключить Россию из G20 22 марта, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Саммит G20 в Риме (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Польша предложила исключить Российскую Федерацию из группы стран G20. Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что получил «положительный ответ».

Об этом сообщает Reuters.

По словам польского министра, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.

«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байден», — заявил Новак.

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