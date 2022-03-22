Бой на улицах Мариуполя: Азов показал, как его танкисты «отправляют оккупантов в ад» — видео
В результате боя Азов уничтожит четыре российских танка и другую военную технику (Фото:Скриншот видео полка Азов)
Военнослужащие полка Азов обнародовали видео танкового боя с российскими оккупантами на улицах Мариуполя.
Соответствующие кадры были обнародованы в соцсетях во вторник, 22 марта.
«Были уничтожены четыре танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты показали врагу кто хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад», — рассказали украинские бойцы.
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