Бой на улицах Мариуполя: Азов показал, как его танкисты «отправляют оккупантов в ад» — видео

22 марта, 17:02
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В результате боя Азов уничтожит четыре российских танка и другую военную технику (Фото:Скриншот видео полка Азов)

В результате боя Азов уничтожит четыре российских танка и другую военную технику (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Военнослужащие полка Азов обнародовали видео танкового боя с российскими оккупантами на улицах Мариуполя.

Соответствующие кадры были обнародованы в соцсетях во вторник, 22 марта.

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«Были уничтожены четыре танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты показали врагу кто хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад», — рассказали украинские бойцы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Танки Мариуполь Российская агрессия Полк Азов Война России против Украины

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