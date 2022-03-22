Трофейная техника и пленные. Как терроборона Николаева защищает город от оккупантов — видео

22 марта, 20:16
Цей матеріал також доступний українською
Тероборона Николаева берет в плен оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Тероборона Николаева берет в плен оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Территориальная оборона Николаева дает активный отпор оккупантам, захватывает российскую технику и берет в плен противников.

Силы ТрО Николаева дают отпор рашистам еще на подступах к городу и захватывают целые колонны российской техники, среди которой БТР и БМП. Трофеи становятся полезными при патрулировании улиц города.

Видео дня

Вместе с техникой в плен в терробороны Николаева попадают и российские военные, в частности, «элита» армии оккупантов.

«Мы захватываем их [оккупантов — ред.] в плен, мы их уничтожаем, не даем нашу страну, окружить наш юг, поэтому сейчас в Николаеве идут сильные бои, они идут до Вознесенска. Они [оккупанты — ред.] пытаются зайти с моря, но николаевский гарнизон стоит, мы будем стоять и никогда не дадим захватить эту территорию. Будем стоять до конца», — комментирует один из представителей терробороны.

https://www.youtube.com/embed/3Q7kwgvaBS4
Читайте также:
На страже своих городов и страны. Что делает тероборона и почему этих людей стоит благодарить
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Военная техника Пленные Оккупант Война России против Украины Терроборона

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ