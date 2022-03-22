Трофейная техника и пленные. Как терроборона Николаева защищает город от оккупантов — видео 22 марта, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Тероборона Николаева берет в плен оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Территориальная оборона Николаева дает активный отпор оккупантам, захватывает российскую технику и берет в плен противников.



Силы ТрО Николаева дают отпор рашистам еще на подступах к городу и захватывают целые колонны российской техники, среди которой БТР и БМП. Трофеи становятся полезными при патрулировании улиц города.

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Вместе с техникой в плен в терробороны Николаева попадают и российские военные, в частности, «элита» армии оккупантов.

«Мы захватываем их [оккупантов — ред.] в плен, мы их уничтожаем, не даем нашу страну, окружить наш юг, поэтому сейчас в Николаеве идут сильные бои, они идут до Вознесенска. Они [оккупанты — ред.] пытаются зайти с моря, но николаевский гарнизон стоит, мы будем стоять и никогда не дадим захватить эту территорию. Будем стоять до конца», — комментирует один из представителей терробороны.

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