В Чернигове сложная гуманитарная ситуация, окрестности разбомблены полностью, пригород на 60% — Денисова 22 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Чернигова российскими войсками (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В настоящее время окрестности Чернигова разрушены войсками РФ полностью, пригород — на 60%. Из города выехала половина населения, а из около 130 тысяч оставшихся много больных и немощных.



Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

«Город Чернигов на грани возможностей для выживания», — говорится в сообщении.

В Чернигове отсутствует электроэнергия, из-за этого нет воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить. Также невозможно обеспечить логистику поставки источниковых запасов из-за постоянных обстрелов.

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Отмечается, что сейчас в городе воду закачивают с помощью генераторов. Затем ее адресно поставляют в разные микрорайоны города.

«Работники водоканала героически работают под обстрелами, доставляют воду в микрорайоны города и на объекты критической инфраструктуры, это больницы, ТЭЦ и другое. Чтобы увеличить поставку воды, город нуждается в дополнительных баках», — отмечает Денисова.

Во всем Чернигове света нет. Газ очень избирательно. Починить это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев готовят еду на кострах в своих дворах под постоянными обстрелами.

Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу необходимы запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования.



«Выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. Кто рискует выезжать — „лесными тропами“. Ими пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоются. Город останется в абсолютной блокаде», — сообщила омбудсмен.



Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, отмечает Денисова. Действия российских оккупантов по уничтожению мирных городов являются грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

«Обращаюсь к Международному Комитету Красного Креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения районов активных боевых действий и оккупации. Прошу страны члены НАТО — закройте небо над Украиной!» — добавляет омбудсмен.

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