Россия попытается подавить протесты украинского населения — Минобороны Великобритании

23 марта, 02:45
Цей матеріал також доступний українською
Протест в Херсоне (Фото:Коллаж НВ)

Протест в Херсоне (Фото:Коллаж НВ)

Россия силой и принуждением попытается подавить протесты мирного населения на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля. Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились», — говорится в сообщении.

Видео дня

Однако, по данным разведки, Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными и принудительными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Акция протеста Протесты Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ