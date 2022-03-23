Россия попытается подавить протесты украинского населения — Минобороны Великобритании 23 марта, 02:45 Цей матеріал також доступний українською Протест в Херсоне (Фото:Коллаж НВ)

Россия силой и принуждением попытается подавить протесты мирного населения на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля. Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились», — говорится в сообщении.

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Однако, по данным разведки, Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными и принудительными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

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