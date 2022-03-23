Первого российского оккупанта объявили в розыск за изнасилование женщины под Киевом — Венедиктова

23 марта, 00:43
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Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что первому российскому оккупанту сообщили о подозрении за изнасиловании женщины в Киевской области.

В своем Facebook Венедиктова рассказала, что в Офис генпрокурора поступает информация о половых преступлениях российских военных на временно захваченных ими территориях и в горячих точках. Прокуроры Киевской области установили российского военного, который убил безоружного мужчину и неоднократно изнасиловал его супругу.

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«В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе с сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей», — сообщила генпрокурор.

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Оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, он объявлен в розыск, а в суд подали ходатайство о его задержании. Венедиктова пообещала, что каждый российский военный будет отвечать по всей строгости закона.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/353647243439617

17 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в городах Киевской области российские оккупанты систематически применяют насилие против местного населения.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Насилие Изнасилование Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора сексуальное насилие Война России против Украины

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