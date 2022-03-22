Уничтожал мирные районы. Над Мариуполем сбили российский самолет — горсовет 22 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет в Черниговской области, 5 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В 16:45 в районе бассейна Нептун в Мариуполе сбили вражеский самолет, который последние недели уничтожал город. Об этом сообщили в городском совете.

«Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!» — подчеркнули городские власти.



22 марта полк Азов сообщил, что российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощных бомбы. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили почти 80% инфраструктуры города, из них 30% не подлежит восстановлению. По данным городских властей, погибли больше 2300 мирных жителей.

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В Мариуполе гуманитарная катастрофа, российские оккупанты обстреливают жилые районы и укрытия, в которых прячутся горожане. Так, 19 марта под обстрел попала школа искусств, где прятались 400 мирных жителей, 16 марта — драматический театр и бассейн Нептун, которые также служили укрытиями для сотен горожан.



По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в блокадном городе до сих пор остаются больше 100 тысяч человек, из-под российских обстрелов смогли выехать 45 тысяч.

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