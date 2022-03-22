Япония отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору 22 марта, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:REUTERS/Adnan Abidi)

Япония резко отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору и заморозку совместных экономических проектов, связанных со спорными Курильскими островами.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение РФ «несправедливым» и «совершенно неприемлемым», сообщает CNN.

По его словам, отношение Японии к мирному договору не изменилось.

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«Япония должна решительно продолжать санкции против России в сотрудничестве с остальным миром», — добавил Кисида.

Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.

В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. А также блокирует продление статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.



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