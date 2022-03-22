В Кремле отказались комментировать огромные потери России в войне против Украины 22 марта, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Кремль заявил, что не имеет полномочий комментировать российские потери в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут прокомментировать данные об огромных потерях российской армии в войне против Украины.

Накануне российское пропагандистское издание Комсомольская правда опубликовало материал с потерями российских оккупантов в Украине: был убит 9 861 военный, еще 16 153 — получили ранения.

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Телеканал CNN спросил Пескова, как он может прокомментировать цифры российских потерь, о которых сообщала Комсомольская правда, сообщает Медуза.

Песков на это ответил: «Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у Комсомольской правды».

Представитель Комсомольской правды заявил, что сайт якобы взломали, и что эти данные висели на странице «буквально несколько минут».

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После этого журналист CNN спросил у представителя Кремля, насколько эти цифры близки к реальности.

«По цифрам мы с самого начала договаривались, что мы не располагаем информацией, не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», — ответил Песков.

По оценке Генштаба, за 26 дней войны против Украины потери России составили около 15300 человек личного состава.

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