Зеленский выступил перед парламентом Италии: Нужно остановить всего одного человека, чтобы выжили миллионы 22 марта, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал депутатов Италии поддержать Украину в борьбе с РФ (Фото:Remo Casilli/Pool/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабное вторжение Россия готовила давно, и эту войну готовил один человек.

Об этом он сказал во время выступления перед парламентом Италии, имея ввиду российского диктатора Владимира Путина.

«Это война, которую Россия готовила давно. Которую один человек готовил давно. Один! Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа и направляя их для подготовки к войне», — сказал он.

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Зеленский отметил, что целью России является Европа и влияние на ее политику, ценности, демократию и верховенство права.

«С первого дня этой войны вы разделили нашу боль и помогаете искренне — от сердца. Украинцы будут помнить это всегда. Ваше тепло, ваше неравнодушие и ваше силу, которая должна остановить одного человека. Всего одного человека, чтобы выжили миллионы», — резюмировал Зеленский.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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