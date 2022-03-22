«Войну видят, но кожей не чувствуют». Рахманин объясняет, как изменилось предоставление Украине вооружения странами Запада 22 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Нардеп Рахманин объяснил, как изменилось предоставление Украине вооружения странами Запада (Фото:ВСУ)

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ рассказал, от чего зависят объемы военной помощи Украине странами Запада на 27-м дне российского вторжения.

«[Военная помощь] была очень ограничена с точки зрения количества и качества изделий. Сейчас этот ручеек превратился в небольшой поток. Оружие становится все более сложным и объемы поставок постепенно увеличиваются», — отметил нардеп.

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Темпы принятия решений о предоставлении военной помощи, продолжил Рахманин, постепенно растут, но из-за ряда факторов они остаются довольно неторопливыми.

«Это происходит немного медленнее, чем нам бы хотелось и точно медленнее, чем мы нуждаемся. Но каждый день нашего сопротивления, каждая сотня положенных агрессоров, каждый десяток сожженных машин увеличивает, во-первых, количество стран, готовых оказывать помощь, во-вторых, скорость, с которой принимаются решения. Европа и Запад очень медленные, забюрократизированные. Им сложно настроиться на тот ритм и режим, в котором мы вынуждены жить. Они живут в другом мире, ужасаются от картинок войны в телевизоре, но кожей ее не чувствуют», — считает член оборонного комитета.

Также, добавил нардеп, страны Запада скептически относились к тому, как долго мы продержимся в этой войне. Их внимание, по его словам, было приковано и к эффективности использования уже оказанной помощи.

«Думали, что выбросят деньги в печь и это никоим образом не отразится на эффективности украинской обороны. Но то, как работают наши Вооруженные силы с вооружением, которое нам предоставляют, и сопротивление, которое мы оказываем, постепенно убеждает их в том, что нужно предоставлять более сложное вооружение. <...> Комплексы С-300 и британские передвижные зенитно-ракетные комплексы- это уже первые ласточки. Надеюсь, что количество и объемы таких поставок будут увеличены».

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине тактических ударных беспилотных авиационных комплексов Switchblade — так называемых дронов-камикадзе.

Также спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что США тесно работают с Украиной в сфере предоставления систем противовоздушной обороны. По словам Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны 14 партнеров США.

Похожую информацию сообщал и секретарь СНБО Алексей Данилов: «Это будут и Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны».

Точное количество и виды вооружения во время войны не сообщают, потому что враг сразу корректирует свои действия под новые данные, уверяет заместитель министра обороны Анна Маляр.

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