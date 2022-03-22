Верещук: Венгрии нужно встать на сторону цивилизованного мира, а не повторять ошибочный выбор времен Второй мировой

22 марта, 16:54
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Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Венгрии нужно спокойно встать на сторону цивилизованного мира, а не повторять ошибки Второй мировой войны, когда страна сделала неправильный выбор, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза ведут себя так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично», — подчеркнула Верещук.

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Она добавила, что в настоящее время Венгрия фактически на все говорит «нет»: не поддерживает санкции против РФ, не только не дает Украине оружие, но и не пропускает через свою территорию поставки оружия от других стран.

«Еще немного — и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — говорится в обращении вице-премьера.

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По ее словам, в этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся «перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа». Верещук добавила, что правильный выбор всегда труден сначала, но потому и правильный, что потом с ним легко.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Венгрия Ирина Верещук Война России против Украины

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