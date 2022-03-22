Оккупанты обстреливают Лисичанск, Рубежное и Северодонецк: есть погибший и раненные

22 марта, 21:02
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Российские оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

Российские оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

Автор: Елена Басараб

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, Луганской области. В результате обстрела в Северодонецке погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

В результате обстрела в Северодонецке погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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За сутки 15 разрушенных домов, погибший, шестеро раненых, 33 спасенных. Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке», – написал он в Telegram.

По словам Гайдая, в результате обстрелов российской армией, в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших, но информация не окончательная.

Как утверждает глава Луганской ОВА, враг обстрелял, в том числе из артиллерии, 15 домов — 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых – дети.

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Теги:   Оккупант Мирные жители Война России против Украины

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