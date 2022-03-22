Оккупанты обстреливают Лисичанск, Рубежное и Северодонецк: есть погибший и раненные
Российские оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)
Российские оккупанты продолжают обстреливать города Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, Луганской области. В результате обстрела в Северодонецке погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
В результате обстрела в Северодонецке погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
За сутки 15 разрушенных домов, погибший, шестеро раненых, 33 спасенных. Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке», – написал он в Telegram.
По словам Гайдая, в результате обстрелов российской армией, в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших, но информация не окончательная.
Как утверждает глава Луганской ОВА, враг обстрелял, в том числе из артиллерии, 15 домов — 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых – дети.
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