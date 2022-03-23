С начала вторжения РФ гуманитарными коридорами было эвакуировано 211 тысяч человек
Из Мариуполя эвакуировали 32 тысяч человек (Фото:https://t.me/mariupolrada)
С начала вторжения РФ в Украину гуманитарными коридорами эвакуировано в общей сложности 211 тысяч человек. Из них 32 тысячи — из Мариуполя.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.
«В общей сложности 211 тысяч человек были эвакуированы коридорами, согласованными с той стороной, из них 32 тысячи из Мариуполя», — отметил он.
Тимошенко объяснил, что для организации гуманитарных коридоров сначала вместе с главами ВГА анализируют самые опасные направления, затем данные передаются на согласование с ВСУ, после чего наработки передают российской стороне.
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