В Херсоне российские оккупанты планируют ввести в оборот рубли — депутат облсовета Хлань

22 марта, 21:22
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Протесты против российских оккупантов в Херсоне, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS)

Протесты против российских оккупантов в Херсоне, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS)

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты с 1 апреля «планируют вводить в оборот рубли».

В своем Facebook Хлань написал, что оккупанты намерены заставлять принимать рубли в магазинах и, вероятно, выплачивать в них зарплаты «новой администрации».

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«Думаю, в конце концов дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону», — заявил депутат и призвал игнорировать расчет в рублях.

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https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5027863900668311

Хлань подчеркнул, что российские оккупанты терроризируют мирное население в Херсоне и не дают зеленый коридор, в то время как область находится на грани гуманитарной катастрофы. В то же время в своих ресурсах оккупанты распространяют фейки о «гуманитарной помощи» жителям.

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Ранее появилась информация, что кремлевский режим планирует организовать на временно захваченных территориях Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики». Херсонский облсовет подчеркнул, что никогда не примет такое решение.

Жители Херсона регулярно выходят на мирные митинги в поддержку Украины. 22 марта оккупанты применили против протестующих слезоточивый газ.

В МИД Украины сообщили, что Россия отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских и доставки продуктов в Херсон, а гуманитарная ситуация в городе стремительно ухудшается.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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