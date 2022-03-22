Можно попасть под обстрел оккупантов. Украинцев призывают не эвакуироваться самостоятельно 22 марта, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинцев призывают прекратить эвакуироваться самостоятельно. Есть риск стать жертвой вражеского обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.

В качестве примера вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.

Видео дня

«Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями», — добавила Верещук.

По ее словам, сегодня правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.