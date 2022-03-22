Гуманитарные коридоры. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье организовали три маршрута — Верещук 22 марта, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Люди могут покинуть Мариуполь только на частном авто, российские оккупанты не пропускают в город эвакуационные автобусы (Фото:Stringer/Reuters)

Украина продолжает работать над эвакуацией жителей Мариуполя, который окружили российские оккупанты.

Как сообщила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, 22 марта для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье организованы три маршрута:

Видео дня

Бердянск — Запорожье. Место сбора — спорткомплекс на улице Мелитопольское Шоссе, 27

Мангушская община — Запорожье, село Юрьевка, пансионат Зміна

Никольское — Запорожье, школа № 2, Парковая 23

«Мы точно никого не оставим и будем проводить эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех. Сейчас отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью. Решаем вопросы для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск», — добавил Верещук.

Она также напомнила, что в Бердянске работают штабы для помощи мариупольцам.

Российские оккупанты окружили Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и держат город в осаде. Жители живут под обстрелами без воды, тепла, газа и света.

Жители Мариуполя могут выехать из города только на частных авто, оккупанты не пропускают в город гуманитарку.

23 марта председатель Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что автомобили, которые ехали из Мариуполя, попали под обстрел российских оккупантов. Четверо детей пострадали.

Ранее россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения.

Верещук дала ответ на этот ультиматум России: «ни о каких сдачах, сложении оружия речь идти не может».

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