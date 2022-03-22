Медведчука ищут в Украине: нет данных, что он пересек границу — Венедиктова 22 марта, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, ищут во многих городах. Данных о том, что он пересек границу, нет.



Об этом в интервью Украинской правде заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве, и мы не доберемся до него — я так не могу. Мы их отрабатываем», — сообщила она.

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По ее словам, создана определенная группа, которая разыскивает Медведчука и проводит следственные действия, «обыски проходят во многих городах».

«Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет», — добавила генпрокурор.

27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

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Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ГБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

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