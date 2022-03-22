В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы — видео

22 марта, 05:12
Цей матеріал також доступний українською
Зафиксировано очередное применение РФ фосфорных боеприпасов в Краматорске (Фото:Кадр с видео)

Зафиксировано очередное применение РФ фосфорных боеприпасов в Краматорске (Фото:Кадр с видео)

В городе Краматорск Донецкой области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

Видео для подтверждения использования Россией запрещенного вооружения выложил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Видео дня

«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли „освобождать“. И „освобождать“ они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор», — написал Белошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10225138687206847

Напомним, ранее уже было зафиксировано использование российскими кафиров фосфорных бомб в Попасной Луганской области.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.

Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Краматорск Фосфорные бомбы Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ