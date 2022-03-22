В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы — видео 22 марта, 05:12 Цей матеріал також доступний українською Зафиксировано очередное применение РФ фосфорных боеприпасов в Краматорске (Фото:Кадр с видео)

В городе Краматорск Донецкой области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

Видео для подтверждения использования Россией запрещенного вооружения выложил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Видео дня

«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли „освобождать“. И „освобождать“ они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор», — написал Белошицкий.

Напомним, ранее уже было зафиксировано использование российскими кафиров фосфорных бомб в Попасной Луганской области.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.