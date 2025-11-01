NV.ua продолжает серию фоторепортажей Фотографии с фронта — совместный спецпроект с Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. В его новой части мы рассказываем о неизменных спутниках украинских защитников — животных, которые делят с ними окопы, блиндажи и минуты отдыха.

Несмотря на ужасы войны наша жизнь продолжается. Это касается не только гражданской сферы, но и войска. В штабах, центрах и даже на позициях существует собственный быт. Неизменными спутниками военной жизни, так же как и гражданской, являются животные. Рядом с нашими защитниками они всегда напоминают о мире: хвостатые, ушастые, пушистые друзья делят с ними блиндажи, дежурства и короткие минуты отдыха. Животные на фронте — не просто спутники. Они — частичка мирной, гражданской жизни, которую военные хранят в сердце. Эти фотографии — о добре, которое живет даже в самые тяжелые времена. О тех, кто не теряет способности любить. А также о том, что даже в самых сложных обстоятельствах военнослужащие Сухопутных войск не теряют человечность, ведь многих пушистиков воины вытаскивают из самых горячих точек фронта, иногда даже рискуя собственным здоровьем и жизнью.

Спецпроект Сухопутных войск ВСУ и NV.ua Фотографии с фронта рассказывает о жизни и борьбе украинского войска, условиях, в которых добывается победа, и украинских героях.

Кошка дремлет в военном гамаке. Среди фронтовых будней она нашла свой островок спокойствия. Рядом с воинами даже животные чувствуют себя в безопасности. Тишина, тепло и доверие — вот то, что тоже держит наш фронт.

Фото: Виктор Легких, 19 РБр

Этого котика нашли у дороги в разрушенном селе. Сначала подумали, что это кошка, и назвали Бусинкой. Но когда стало понятно, что это кот, стали звать Бусик. Он — часть команды ночных дронов-бомберов. Охотится на мышей и выполняет обязанности антистресса.

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

На Купянском направлении уже более двух лет работает легендарный дуэт: водитель батальона беспилотных систем по кличке Гриня и его неизменный штурман — мальтипу с позывным Персей.

Да, вы не ошиблись — пес. Но не просто пес, а стратег, психолог и главный контролер перекусов. Говорят, что враг боится не дронов, а Персея, потому что его «гав» — это не просто звук, это сигнал: «Гриня, пора действовать!»

Фото: Михаил Гришко, 43 ОМБр

Фото: Михаил Гришко, 43 ОМБр

Котик Мики — маленький воин из прифронтового Белополья Сумской области. Животное спасли от опасности и он занял важное место в сердце боевого психолога Светланы из 43-й отдельной механизированной бригады.

Его лапки не держали оружия, но касались душ, дарили тепло там, где царит холод войны. В его глазах — следы тревоги, оставшейся после пережитого.

Мики стал не просто другом, а тихим терапевтом, который мурлыканьем снимает напряжение и возвращает веру. На фото — не просто девушка с котом, а союз двух сердец, которые держат оборону по-своему. И в этом взгляде — вся нежность, которую даже война не смогла забрать.

Фото: Михаил Гришко, 43 ОМБр

Фото: Михаил Гришко, 43 ОМБр

Марыся, заведующая классом подготовки операторов БпЛА на полигоне 116-й отдельной механизированной бригады, встречает «учеников» перед входом в блиндаж и проводит входной контроль новоприбывших.

Фото: Александр Ласкин, 116 ОМБр

Фото: Александр Ласкин, 116 ОМБр

Утро начинается с кофе. Именно его пьет Вячеслав с псевдонимом Боец во время перерыва на работе. А рядом Миша и Патрон — часть команды, которая прибилась к нашим ребятам в Запорожье и в итоге объездила с военными пол-Украины.

Фото: Богдан Петренко, 48 ОАБр

«Спокойно, работают наши». Гул, который создают пушки, своих не пугает, а наоборот — успокаивает. Поэтому Джек на учениях 48-й отдельной артиллерийской бригады не испытывает никакого дискомфорта.

Фото: Михаил Гропянов, 48 ОАБр

Сержант Квиточок — котик с железным характером и мягкими лапками. Любит быть рядом с воинами и держать ситуацию под контролем. Его мама Квиточка была эвакуирована из Запорожского направления. От нее он унаследовал боевой дух. А от украинского классика Квитки-Основьяненко — имя.

Вот и имеем: пушистик с литературным бэкграундом и военной карьерой. Охота на мышей — отдельный пункт его «служебных обязанностей», за каждую он получает «награды». Именно так Квиточок и сделал «военную карьеру» и получил позывной Сержант.

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

Бумер — настоящий антистресс для бойцов. Он несет службу вместе с нашими капелланами, развлекает бойцов в часы отдыха. Бумера знают не только военные 127-й бригады, но и все местные жители. Каждый, кто приходит к капелланам, сначала здоровается с Бумером и только потом обращается к священнослужителям со своими вопросами. Бумер — надежный побратим!

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

Фото: Анатолий Лисянский, 127 ОВМБр

Военнослужащий Степан Корниенко держит на руках маленькую хаски. Животные в армии — это не просто четвероногие побратимы, а настоящие психологи, которые лечат душу там, где царит напряжение войны.

Их глаза полны безусловной любви, а присутствие дарит покой даже самому уставшему воину. Когда пес кладет голову на колени или кот тихо мурлычет рядом — сердце вспоминает, что жизнь продолжается. Они помогают бороться со страхом, одиночеством и болью потерь, напоминая о человечности в нечеловеческих обстоятельствах.

Фото: Сергей Голубятников, Международный центр миротворчества и безопасности

«Вижу, иду». «Медик» стабилизационного пункта с позывным Белка.

Фото: Борис Дьячков, 115 ОМБр

Адаптационный период в артиллерийском дивизионе. Глаза у новоприбывших военнослужащих обычно именно такие, как у этого местного котенка. Но через 14 дней все пройдет.

Фото: Борис Дьячков, 115 ОМБр

В танковом батальоне главный сержант — лучший друг солдата. Но это касается только танкового батальона.

Фото: Борис Дьячков, 115 ОМБр

Состав реактивного артиллерийского дивизиона всегда под пристальным оком рыжего.

Фото: Борис Дьячков, 115 ОМБр

Дронар Патрик и его любимица — енот Молли. Хозяин кормит свою пушистую подружку бананом прямо из рук, и вместе они наслаждаются осенним днем.

Патрик давно хотел завести животное и осуществил свою мечту — купил самку енота, которая стала его верной спутницей.

Фото: Юрий Гелета, 65 ОМБр

Фото: Юрий Гелета, 65 ОМБр

Кот Огонек и КЭП из подразделения ПВО 157-й бригады — почти семья. Огонек провожает своего владельца на каждое дежурство и встречает с таким мурлыканьем, что кота легко спутать с дроном.

Фото: Кирилл Валеев, 57 ОМБр

Фото: Кирилл Валеев, 57 ОМБр

Пес Марик является верным другом главного сержанта батальона. Они вместе работают над подготовкой бойцов прямо на полигоне.

Фото: Стецюк Павел, 151 ОРУБ

Всегда вместе: военнослужащая и ее пушистый помощник Бусик. Даже на службе они неразлучны!

Фото: Стецюк Павел, 151 ОРУБ

На позициях Yoda и его верный напарник — боевой кот Макс. В дни, когда каждое мгновение может стать решающим, даже короткое мурлыканье напоминает, что жизнь продолжается.

Фото: Стецюк Павел, 151 ОРУБ

Одинокие, истощенные, но доверчивые животные, найденные в Курской области, стали верными и надежными друзьями для нашего связиста. Две собаки сами подошли к нему, почувствовав доброту и защиту. С момента той знаковой встречи они не отходят от воина — вместе делят холодные ночи, тревожные дни и короткие минуты покоя. Так зародилась тихая дружба, не требующая лишних слов.

Фото: Иван Регулич, 8 ОБрЗ

Кот Мазута и его друзья-танкисты. Четвероногий любимец когда-то прибился к подразделению и кочует вместе с танкистами 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады.

Фото: Сергей Карпец, 3 ОВМБр

Фото: Сергей Карпец, 3 ОВМБр

Кот Арестович Второй — родом из окопов под Угледаром. На самом деле вся боевая слава отважных «выходов за мышами» принадлежит его предшественнику. Но жизнь в окопах — опасная вещь даже для котов. Тот, первый Арестович, погиб от российской мины.

Однажды к бойцам приблудился маленький котенок, который был как две капли воды похож на своего предшественника. Когда подразделение выезжало с позиций, котенка забрали с собой в Запорожскую область.

Арестович Второй вырос в серого красавца. Он обожает прессу и уверенно позирует перед объективами. А местные кошки — обожают его.

«Кажется, он всем кошкам рассказывает о своих 38 боевых выходах за мышами под Угледаром, — смеется сержант Сергей Губанов. — К нему здесь настоящее паломничество женской кошачьей аудитории. Ему даже бегать не приходится — сами в гости приходят. Поэтому с кличкой мы точно не ошиблись».

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Кот Рикошет — окопный любимец! Большую часть своей жизни он провел на позициях под Угледаром, где держал оборону 234-й батальон 128-й бригады ТрО, а ныне — 128 ОВМБр Дикое поле. Свое боевое псевдо «Рикошет» он получил за способность рыжей молнией носиться по окопам во время обстрелов. Ему даже удалось избежать обломков там, где никто не верил, что это возможно.

Для бойцов это были долгие 22 месяца, когда с позиций удавалось выйти разве что раз в месяц. В таких условиях окопные коты и кошки создавали ощущение дома даже в блиндажах. Но польза от них была не только эмоциональная — они уменьшали поголовье вездесущих мышей, которые выедали не только продукты, но и порох для минометов, подрывая огневую мощь подразделений.

Кот Рикошет стал настоящим талисманом окопной жизни, вспоминает младший лейтенант Николай Лукашук. Теперь у подразделения другое направление — пехота превратилась в батальон БпЛА, но Рикошет до сих пор путешествует вместе с бойцами, куда бы они ни отправлялись.

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Роскошная серая Лилу — настоящая королева подразделения. Она появилась во вновь созданной роте ударных беспилотных авиакомплексов одновременно с ее основанием. Тогда командир роты принес маленького котенка и объяснил: его дочь обожает мультфильм «Лилу и Стич», а для котов лучшего прозвища и не придумаешь.

Командир с боевого выхода не вернулся. И для бойцов маленький котенок стал живым воспоминанием о человеке, которого они уважали и считали основателем роты.

Когда Лилу подросла и окотилась, всех ее котят бойцы разобрали и во время отпусков повезли в свои семьи. Своего хозяина нашла и сама Лилу. Владимир воевал еще в 2014-м, а в 2022-м снова стал добровольцем. После тяжелого ранения он не мог больше быть пехотинцем, поэтому переучился на оператора дронов и со временем стал талантливым инженером, который «оживляет» даже самые проблемные «птички», чтобы те выполняли боевые задачи.

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Фото: Александр Курбатов, 128 ОВМБр

Главный сержант Сергей Мищенко с позывным Бугор, Герой Украины, удостоин ордена «Золотая Звезда» (посмертно). Сергей занимал военную должность командира отделения взвода противотанковых ракетных комплексов.

Фото: Александр Конкульовский, 45 ОАБр

Офицер отделения коммуникаций 45-й отдельной артиллерийской бригады с позывным Адвокат.

Фото: Александр Конкульовский, 45 ОАБр

Командир отделения — командир экипажа с позывным Rico и кот Ирис.

Фото: Александр Конкульовский, 45 ОАБр

Военнослужащие танкового батальона и их четвероногий собрат Алкаш. Со своими хозяевами пес побывал на многих фронтовых направлениях. Несмотря на несколько ранений, хвостатый воин продолжает выполнять свои боевые задачи по охране техники и своих двуногих собратьев, а также постоянно поддерживает боевой дух танкового экипажа.

Фото: Артём Билов, 154 ОМБр

Фото: Артём Билов, 154 ОМБр

Этого бело-рыжего пушистика экипаж БпЛА аэроразведки 26-й бригады подобрал на окраине села Миньковка, возле трассы Е40. Кота назвали Дон и это — его первое фото, которое сделали сразу после того боевого выезда.

Фото: Александр Дедовец, 26 ОАБр

Этих трех котят воин зенитной ракетно-артиллерийской батареи 118-й отдельной механизированной бригады нашел в пшеничном поле неподалеку от одной из позиций подразделения. Нашел и не оставил! Позаботился о питании, а потом раздал побратимам на воспитание.

Фото: Дмитрий Пелых, 118 ОМБр

Во время интервью журналиста телеканала ICTV с одним из лучших FPV-пилотов бригады (позывной Аптека) случилось неожиданное: из высокой травы выпрыгнула кошка — так она решила преодолеть зеленые препятствия. В итоге это не испортило интервью, а наоборот — стало интересной изюминкой материала.

Фото: Дмитрий Пелых, 118 ОМБр

Сергей, старший боевой медик роты механизированного батальона, с фронтовым котиком. До войны мужчина работал мастером по производству напитков, из-за чего и получил позывной Квас.

В обязанности Сергея входит оказание первой медицинской помощи, эвакуация раненых, а также сопровождение пехотинцев на позиции. Как старший группы, он получает от своих командиров задание, садится в бронетранспортер MaxxPro вместе с побратимами и отправляется к месту его выполнения.

Фото: Оксана Чорна, 23 ОМБр

Этого кота зовут Адик. Он верный друг и спутник бойцов 41-й отдельной механизированной бригады.

Особенно он дружит с бойцом с позывным Смех. Как настоящий разведчик, он появляется неожиданно, охотится на очередную мышь или крысу и исчезает невидимкой. Чтобы снова встретить побратимов уже на позициях или после выполнения очередного боевого задания.

Фото: Василий Веселовский, 41 ОМБр

Каштан прибился к танкистам 41-й отдельной механизированной бригады во время боев в приграничных районах Сумской области. Пес сразу подружился с военными, провожал на выезды, встречал по возвращению и охранял технику. Впоследствии его вывезли из-под обстрелов и подальше от пережитого ужаса. Он продолжает свою службу и является всеобщим любимцем для танкистов. А еще он очень любит сидеть на танках.

Фото: Анатолий Мельник, 41 ОМБр

Боец по имени Panzerkommandant, позывной Панцер. Доброволец. Служит в танковом батальоне 21-й отдельной механизированной бригады уже три месяца. Из семейства кошачьих, так же как и танк Leopard 2A6, который он стережет от грызунов. Рассказывает, что в рядах ВСУ ему нравится обеспечение, особенно продовольственное, и отношение товарищей. Говорит, что его здесь носят на руках.