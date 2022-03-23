Жадан устроил концерт в харьковском метро, где проживает около 15 тысяч человек

23 марта, 01:43
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Сергей Жадан (Фото:.facebook.com/serhiy.zhadan)

Сергей Жадан (Фото:.facebook.com/serhiy.zhadan)

Сергей Жадан с друзьями-поэтами и актерами устроил концерт для харьковчан, живущих в метрополитене. В настоящее время там проживает около 15 тысяч человек.

«Таких искренних аплодисментов никогда не слышал, если честно», — говорит поэт.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, днем многие выходят из укрытия, а вечером снова туда возвращаются. Вместе с волонтерами город снабжает их питанием.

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«Часть сами завозим или раздаем продукты волонтерам. Они готовят еду и тоже привозят в метрополитен», — уточнил городской голова.

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Игорь Терехов сообщил, что медикаменты и продукты питания в городе получают при поддержке Офиса президента и других городов. Кроме того, помощь поступает из-за границы.

«Мы раздаем людям теплую одежду, одеяла. Делаем все, чтобы люди находились в условиях, приспособленных к жизни», — сообщил Игорь Терехов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Харьков Сергей Жадан Метрополитен Харьковский метрополитен Война России против Украины

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