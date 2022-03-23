Жадан устроил концерт в харьковском метро, где проживает около 15 тысяч человек
Сергей Жадан (Фото:.facebook.com/serhiy.zhadan)
Сергей Жадан с друзьями-поэтами и актерами устроил концерт для харьковчан, живущих в метрополитене. В настоящее время там проживает около 15 тысяч человек.
«Таких искренних аплодисментов никогда не слышал, если честно», — говорит поэт.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, днем многие выходят из укрытия, а вечером снова туда возвращаются. Вместе с волонтерами город снабжает их питанием.
«Часть сами завозим или раздаем продукты волонтерам. Они готовят еду и тоже привозят в метрополитен», — уточнил городской голова.
Игорь Терехов сообщил, что медикаменты и продукты питания в городе получают при поддержке Офиса президента и других городов. Кроме того, помощь поступает из-за границы.
«Мы раздаем людям теплую одежду, одеяла. Делаем все, чтобы люди находились в условиях, приспособленных к жизни», — сообщил Игорь Терехов.
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