Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу, чтобы поддержать украинцев
Патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Вселенский патриарх Варфоломей в конце марта прибудет с визитом в Польшу.
Об этом сообщает в Twitter глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.
«Спасибо Святейшему Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что он принял приглашение президента Анджея Дуды и выразил готовность без промедления приехать в Польшу и поддержать наших украинских братьев», — написал Кумох.
Он отметил, что визит состоится в конце марта.
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