Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу, чтобы поддержать украинцев

23 марта, 05:43
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Патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Вселенский патриарх Варфоломей в конце марта прибудет с визитом в Польшу.

Об этом сообщает в Twitter глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.

«Спасибо Святейшему Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что он принял приглашение президента Анджея Дуды и выразил готовность без промедления приехать в Польшу и поддержать наших украинских братьев», — написал Кумох.

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Он отметил, что визит состоится в конце марта.

https://twitter.com/JakubKumoch/status/1506254610876538881
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Польша Украина Вселенский патриарх Варфоломей I

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