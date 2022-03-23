Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу, чтобы поддержать украинцев 23 марта, 05:43 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Вселенский патриарх Варфоломей в конце марта прибудет с визитом в Польшу.

Об этом сообщает в Twitter глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.

«Спасибо Святейшему Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что он принял приглашение президента Анджея Дуды и выразил готовность без промедления приехать в Польшу и поддержать наших украинских братьев», — написал Кумох.

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Он отметил, что визит состоится в конце марта.

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