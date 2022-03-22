«Модель безопасности вне НАТО». Почему Украине не стоит соглашаться на нейтральный статус и оставаться наедине с РФ — Гарань 22 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Украинцев готовят к отказу Киева от курса на вступление в НАТО, считает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Власть нас готовит к тому, чтобы каким-то образом принять статус вне НАТО. Ситуация далеко не однозначна. Теоретически мы можем представить модель безопасности вне НАТО, но вопрос о том, как она будет выглядеть. Мы [можем] остаться лицом к лицу с Россией, без гарантированных поставок оружия, без дополнительных гарантий со стороны отдельных стран НАТО, о которых говорит Зеленский, если [в договоренностях] будет написано, что у нас есть нейтральный статус», — отметил Гарань .

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Именно россияне на переговорах требуют от Украины нейтрального статуса. Но, по мнению политолога, в качестве компромисса мы можем предложить внеблоковость:

«Не понимаю, почему мы (Украина — ред.) говорим о нейтральном статусе. Можно говорить о внеблоковом статусе. <...> Внеблоковость не исключает того, что потом могут быть подписаны какие-то военные соглашения с другими странами».

У Гараня нет уверенности, что в согласованном делегациями документе будут полностью отстояны интересы Украины, «зная то, что делали некоторые люди из окружения президента». Так что перспектива договоренностей вызывает большие опасения у политолога:

«Честно говоря, они меня сейчас больше волнуют, чем ситуация на фронте. Мы видим, что там украинская армия держит удар. А здесь мы не знаем, что произойдет на самом деле. <...> Я не хочу нагнетать, но нужно быть максимально бдительными».

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

Также 15 марта Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку страна услышала, что «нам туда не войти». Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Владимир Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители Офиса президента.

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