«Приветствовали бы посредническую роль». Зеленский обсудил с Папой Римским действия российских оккупантов в Украине 22 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск назвал войну России против Украины «бессмысленной бойней» (Фото:Vatican Media/­Handout/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском действия российских оккупантов на фоне полномасштабного вторжения России.

«Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров», — написал он в своем Twitter.

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Зеленский добавил, что Киев приветствовал бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.

Он также поблагодарил Папу Франциска за молитвы за Украину и мир.

Накануне Папа Франциск назвал войну в Украине неоправданной «бессмысленной бойней» и попросил лидеров ее остановить. Он также назвал Мариуполь городом-мучеником.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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