Оккупанты в Бердянске задержали нардепа от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу
Александр Пономарев (Фото:zagittya.com.ua)
Во вторник, 22 марта, последние работающие промышленные предприятия Бердянска, остановили свою работу. Без зарплаты остались более 3 000 бердянцев и все их семьи.
Об этом сообщает канал штаба Бердянского исполкома.
Предприятия остановили работу так как оккупантами был задержан и до сих пор удерживается, основатель этих предприятий, бизнесмен и народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев.
«Подобные заявления опубликовали га своих официальных страницах заводы Азмол, Бердянские жатки и другие градообразующие промышленные предприятия города. Город, вряд ли быстро сможет оправиться от таких последствий», — говорится в сообщении.
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