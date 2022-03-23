Оккупанты в Бердянске задержали нардепа от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу

23 марта, 00:18
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Александр Пономарев (Фото:zagittya.com.ua)

Александр Пономарев (Фото:zagittya.com.ua)

Во вторник, 22 марта, последние работающие промышленные предприятия Бердянска, остановили свою работу. Без зарплаты остались более 3 000 бердянцев и все их семьи.

Об этом сообщает канал штаба Бердянского исполкома.

Предприятия остановили работу так как оккупантами был задержан и до сих пор удерживается, основатель этих предприятий, бизнесмен и народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев.

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«Подобные заявления опубликовали га своих официальных страницах заводы Азмол, Бердянские жатки и другие градообразующие промышленные предприятия города. Город, вряд ли быстро сможет оправиться от таких последствий», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Бердянск ОПЗЖ Война России против Украины

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