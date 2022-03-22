«Должны вернуться домой». Дания не собирается интегрировать украинцев 22 марта, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ясно заявила временный характер пребывания в стране беженцев из Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

«Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам», — сказала глава правительства.

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Таким образом, Дания не намерена интегрировать украинцев в местное сообщество. Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.

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