В Николаевской области в бою погиб офицер-десантник Андрей Хоменко 22 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Свеча (Фото:Pixabay)

Офицер-десантник Андрей Хоменко удостоен звания «Герой Украины» и ордена «Золотая Звезда» (посмертно). Украинский защитник погиб в бою в Николаевской области.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, командир десантно-штурмового взвода 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ старший лейтенант Андрей Хоменко удостоен звания "Герой Украины" и ордена "Золотая Звезда" (посмертно)(посмертно)", - сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

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В частности, 3 марта в районе населенного пункта Казачьего, позиция командира десантно-штурмового взвода старшего лейтенанта Андрея Хоменко уничтожила 5 единиц БМП-3 и один танк противника.

Неоднократно офицер-десантник производил эвакуацию личного состава различных подразделений бригады, вывозил раненых и уцелевших воинов после атаки с воздуха, а также танковых обстрелов противника.

Погиб старший лейтенант Андрей Хоменко 3 марта при уничтожении вражеского десанта в районе населенного пункта Андрейчиково Николаевской области. Он до конца командовал своим подразделением, противнику был нанесен максимальный урон, около 30-ти оккупантов.

Вечная память и слава офицеру-десантнику!

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