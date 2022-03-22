Откуда бьют. Радио Свобода опубликовало список городов Беларуси, из которых россияне запускают ракеты по Украине 22 марта, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы с территории Беларуси велись с самого первого дня войны (Фото:Press service of the Ukrainian State Border Guard Service/Reuters)

То, что с территории Беларуси наносят ракетные удары по Украине, не секрет еще с первого дня войны. Белорусская служба Радио Свобода выяснила, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.



«С территории Республики Беларусь выпущены четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении», — написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 24 февраля, через несколько часов после начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

Через три дня с территории Беларуси обстреляли воинскую часть возле города Владимира в Луцкой области. Тогда же Александр Лукашенко подтвердил факты военных обстрелов Украины с территории Беларуси: «С юга Беларуси в начале конфликта были два-три ракетных удара, поскольку Киев развернул три-четыре ракетных дивизиона возле границы», — заявил он.

3 марта Пентагон подтвердил факт обстрела Украины со стороны Беларуси. К тому времени американское ведомство насчитало около 70 запусков ракет из Беларуси по территории Украины. За тот же период с территории России было сделано более 160 пусков.

Откуда запускаются ракеты

Первые сообщения о том, что ракеты летят из окрестностей Лунинца, появились 27 февраля. Позднее появились и доказательства — на опубликованных фотографиях можно увидеть вертикальные следы, которые остаются после сгорания ракетного топлива. Кроме того, по фото можно увидеть, что пусковые установки находятся возле многоквартирных домов.



Лунинец находится в приблизительно 200 километрах от Ровного и Луцка. До Владимира, который обстреляли ракетами 24 февраля, — около 300 километров.

Приведенные в боевую готовность ракетные комплексы (предположительно, Искандеры) под Калинковичами 8 марта показало израильское агентство ImageSat International.



Фото: ImageSat International

Очевидцы также сообщали о многочисленных пусках ракет из окрестностей Калинковичей.

Особенно активно о всех запусках — как ракет, так и самолетов — сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, собирающий сведения от очевидцев о военной активности на территории Беларуси. Там нередко появляются сообщения, фотографии и видео с пусками ракет из района Калинковичей, Мозыря и Хойников.

Из этих населенных пунктом могут стрелять по Чернигову, до которого оттуда около 150 км и Киеву (около 100−200 км).

Радио Свобода также обратила внимание, что российская армия использует гражданский аэропорт в Гомеле для авиаударов по Украине. Причем россияне сами показали видео об этом — его опубликовало Минобороны РФ: на нем видно, как с аэропорта в Гомеле взлетает беспилотник с боекомплектом; его ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме.

Куда стреляют?

Пока что известно о нескольких местах, подвергшихся обстрелу с территории Беларуси. Это уже упоминавшийся Владимир Волынской области, Луцк и Ровно. Также представители ВСУ сообщают о ракетных обстрелах Чернигова и его окрестностей и Киева.

Луцк был обстрелян в первый день войны 24 февраля. Еще один сильный обстрел произошел 11 марта. Власти города сообщили, что целью обстрела был местный аэродром, обстрелы велись ракетами с белорусской территории. Аэродром был полностью уничтожен.

По Ровно с территории Беларуси запустили ракеты 14 марта. Целью обстрела стала телевышка в поселке Антополь недалеко от города — погибли девять человек.

Чем стреляют?

Чаще всего для ракетных обстрелов Россия использует крылатые ракеты Калибр, а также ракеты из комплексов Точка-У и Искандер. Именно последний может достать с территории Беларуси до Луцка, Ровного и Чернигова — радиус его действия составляет примерно 500 километров.

У белорусской армии есть советские комплексы Точка-У с дальностью стрельбы до 120 км, а также собственные реактивные системы залпового огня Полонез. Однако они не могут наносить мощных точечных ударов. Использование в войне России против Украины белорусских Полонезов отрицают как украинская армия, так и независимые эксперты.



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