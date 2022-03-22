Разрушены гостиницы и больницы. Российские войска продолжают обстреливать Николаев — полиция

22 марта, 11:20
Цей матеріал також доступний українською
Российские войска продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские войска продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Николаеве вражеские войска продолжают производить обстрелы, в результате разрушения и повреждения получили здание гостиницы, больницы, автозаправочная станция и другие сооружения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Сейчас по фактам нарушения законов и обычаев войны осуществляется досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/295213409415363

В ведомстве заявили, что оперативная обстановка в регионе сложная, но контролируется правоохранителями.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:
«Несгибаемые». Как Путину противостоит единство украинцев, «Черчилль во флисовой куртке» и «коллективный Зеленский» — Spiegel

Полиция обеспечивает охрану правопорядка и реагирует на уведомление граждан. За прошедшие сутки их поступило более 800. Все обращения отработаны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Обстрел Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ