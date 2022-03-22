Разрушены гостиницы и больницы. Российские войска продолжают обстреливать Николаев — полиция 22 марта, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Российские войска продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Николаеве вражеские войска продолжают производить обстрелы, в результате разрушения и повреждения получили здание гостиницы, больницы, автозаправочная станция и другие сооружения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Сейчас по фактам нарушения законов и обычаев войны осуществляется досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса.

В ведомстве заявили, что оперативная обстановка в регионе сложная, но контролируется правоохранителями.

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Полиция обеспечивает охрану правопорядка и реагирует на уведомление граждан. За прошедшие сутки их поступило более 800. Все обращения отработаны.

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