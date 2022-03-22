РФ заявляет об использовании гиперзвуковых ракет в Украине, чтобы отвлечь внимание от неудач в наземной кампании — Минобороны Британии 22 марта, 11:04 Цей матеріал також доступний українською В России заявили об ударах гиперзвуковым оружием по подземному складу ВСУ на Прикарпатье (Фото:Минобороны РФ)

Заявления России об использовании в войне против Украины гиперзвуковых ракет Кинжал были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от неудач в наземной кампании, заявили в Минобороны Британии.

«Утверждения России об использовании опытного образца Кинжала, скорее всего, призваны отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании России», — отметили в британском оборонном ведомстве.

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Там добавили, что развертывание Кинжала вряд ли существенно повлияет на исход российской кампании в Украине.

В РФ об использовании этого оружия заявили только 19 марта. Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса Кинжал для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

19 марта в ВСУ сообщили, что Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

В то же время пока командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом Кинжал.

По данным российских СМИ, Кинжал — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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