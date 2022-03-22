Получили обморожение. Российских оккупантов отправили в Украину без зимнего снаряжения — Пентагон
Техника российских оккупантов (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)
Некоторые российские оккупанты получили обморожение в Украине из-за отсутствия соответствующего снаряжения, сообщает CNN со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
Представитель Пентагона рассказал, что нехватка надлежащего снаряжения усугубляется нехваткой продовольствия и топлива у российских войск и другими логистическими проблемами.
«У них проблемы даже с личным снаряжением для некоторых подразделений, и мы обнаружили признаки того, что некоторые солдаты пострадали и выбыли из боя из-за обморожения», — отметил чиновник.
В Генштабе ВСУ неоднократно сообщали о серьезных проблемах с обеспечением у российских оккупантов. Это также подтверждают разговоры россиян с родными, перехваченные СБУ.
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