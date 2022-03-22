Российские оккупанты освободили журналистку hromadske Викторию Рощину 22 марта, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Виктория Рощина (Фото:hromadske)

Российские оккупанты освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину. Как сообщает издание, сейчас она едет в Запорожье, где встретится с родными.

«Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к российским службам, которые держали ее в плену, и говорит, что они спасли ей жизнь. Эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков», — пишет hromadske.



Видео дня

Журналистка hromadske Виктория Рощина, которая снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины, перестала выходить на связь с 12 марта. Вечером 11 марта журналистка выехала из Энергодара и, предположительно, направлялась в Мариуполь. На следующий день с ней уже не было связи.



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