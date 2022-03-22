Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз — премьер-министр 22 марта, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

Об этом сообщает ANSA.

«В последние недели подчеркивалось, что процесс вступления в Европейский Союз является длительным и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции. Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз», — сказал он.

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По его словам, столкнувшись с массовыми убийствами, нужно оказать помощь, в том числе и военную.

«Украина имеет право быть безопасной, свободной, демократической», — сказал он.



Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

18 марта Зеленский заявил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.



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