Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз — премьер-министр
Марио Драги (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз.
Об этом сообщает ANSA.
«В последние недели подчеркивалось, что процесс вступления в Европейский Союз является длительным и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции. Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз», — сказал он.
По его словам, столкнувшись с массовыми убийствами, нужно оказать помощь, в том числе и военную.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.
1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».
18 марта Зеленский заявил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.
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