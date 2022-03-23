В штабе ООС заявили, что россияне за день потеряли до 100 человек

23 марта, 01:25
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Российские войска продолжают нести потери в Украине (фото от 16 марта) (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

Российские войска продолжают нести потери в Украине (фото от 16 марта) (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки успешно отбили семь атак противника, потери россиян составили около 100 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение прошлых суток украинские бойцы уничтожили:

  • семь танков;
  • две БМП;
  • шесть артиллерийских систем;
  • два БПЛА;
  • семь автомобилей.

Также украинская ПВО сбила в небе над Донбассом четыре вражеских самолета и ракету Точка-У. Были захвачены три БМП-3 противника.

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По данным Генштаба ВСУ, из-за провалов в войне против Украины российские войска перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры, обстрелам украинских жилых кварталов, школ, больниц, памятников архитектуры. За 26 дней полномасштабного вторжения Россия потеряла около 15 300 человек личного состава, сообщили в Генштабе.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Луганская область Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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