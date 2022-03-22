Украинские военные отразили 13 атак оккупантов и уничтожили танки, БТРы и патрульный катер — Генштаб

22 марта, 07:17
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Украинские военные отражают атаки оккупантов и уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб)

Украинские военные отражают атаки оккупантов и уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб)

Украинские военные отразили 13 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Также было уничтожено 14 вражеских танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля.

Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника.

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Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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