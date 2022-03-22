Под Харьковом украинские артиллеристы уничтожили российскую установку Акация — Схемы

22 марта, 18:46
Цей матеріал також доступний українською
Уничтожение установки Акация (Фото:Схемы)

Уничтожение установки Акация (Фото:Схемы)

Во вторник, 22 марта, украинские артиллеристы под Харьковом уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С3 Акация.

Видео уничтожения вражеской установки опубликовали Схемы.

По данным военных, армия РФ готовилась нанести удар по мирному городу.

В этот же день, также под Харьковом, артиллеристы попали в еще одну российскую самоходную артиллерийскую установку — гаубицу 2С3 — и уничтожили два КамАЗа с боекомплектами.

Видео дня
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Артиллерия Акация Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ