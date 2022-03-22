Под Харьковом украинские артиллеристы уничтожили российскую установку Акация — Схемы 22 марта, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение установки Акация (Фото:Схемы)

Во вторник, 22 марта, украинские артиллеристы под Харьковом уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С3 Акация.

Видео уничтожения вражеской установки опубликовали Схемы.

По данным военных, армия РФ готовилась нанести удар по мирному городу.

В этот же день, также под Харьковом, артиллеристы попали в еще одну российскую самоходную артиллерийскую установку — гаубицу 2С3 — и уничтожили два КамАЗа с боекомплектами.

Видео дня

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