Главред Новой газеты продаст свою нобелевскую медаль ради помощи украинцам

22 марта, 12:35
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Деньги будут направлены в фонд помощи беженцам, пострадавшим военной агрессии РФ (Фото:Stian Lysberg Solum/REUTERS)

Деньги будут направлены в фонд помощи беженцам, пострадавшим военной агрессии РФ (Фото:Stian Lysberg Solum/REUTERS)

Главный редактор российской Новой газеты Дмитрий Муратов, ставший в 2021 году лауреатом Нобелевской премии мира, решил продать свою медаль, чтобы помочь украинцам.

Об этом он сообщил во вторник, 22 марта.

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По словам Муратова, средства от продажи награды будут переданы в фонд помощи украинским беженцам, пострадавшим в результате вторжения ВС РФ.

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«Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — призвал он.

Кроме Муратова, лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году стала также филиппино-американская журналистка Мария Ресса.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нобелевская премия Российская агрессия Благотворительность Украинцы Новая газета Журналист Война России против Украины

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