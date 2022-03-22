В Северодонецке оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди в продуктовый магазин, десять пострадавших, один погибший — ОГА

22 марта, 17:48
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Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города (Фото:REUTERS/Oleksii Kovalov)

Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города (Фото:REUTERS/Oleksii Kovalov)

В Северодонецке российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди в продуктовый магазин.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в результате один человек погиб на месте, более десяти с разными степенями тяжести в больнице.

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Гайдай заявил, что из-за обстрелов город остался вообще без коммуникаций, есть и другие разрушения построек.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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