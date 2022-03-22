В Харьковской области российский танк расстрелял авто семьи с двумя детьми, родители и ребенок погибли 22 марта, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Российские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Харьковской области российские оккупанты из танка расстреляли авто, где находилась семья с двумя детьми.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что родители и девятнадцатилетняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.



«Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно», — говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на утро 22 марта из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской — 58, Харьковской — 40, Черниговской — 31, Донецкой — 30, Николаевской — 24, городе Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях.



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