Российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные авиабомбы — горсовет 22 марта, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты целенаправленно уничтожают город (Фото:Maxar Technologies/Handout/Reuters)

Во вторник, 22 марта, российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы, сообщили в горсовете.

«Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям», — отметили там.

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В горсовете добавили, что российских оккупантов не интересует город, его хотят сравнять с землей.

Российские оккупанты окружили Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и держат город в осаде. Жители живут под обстрелами без воды, тепла, газа и света.

17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2300 мирных жителей.

В Мариуполе гуманитарная катастрофа, российские оккупанты обстреливают жилые районы и укрытия, в которых прячутся горожане. Так, 19 марта под обстрел попала школа искусств № 12, где прятались 400 мирных жителей, 16 марта — драматический театр и бассейн Нептун, которые также служили укрытиями для сотен горожан.

Россияне не пускают в Мариуполь гуманитарный груз, а выехать могут только люди на своем транспорте. Оккупанты также поставили ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, потом гумкоридоры для населения. Мариуполь отказался.

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