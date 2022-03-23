За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских, среди них ребенок

23 марта, 04:11
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Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки, 22 марта, российские оккупанты убили в Донецкой области еще троих гражданских украинцев. Среди погибших есть 14-летний парень.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечено, что шесть гражданских получили ранения. Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, который был ранен в Луганской области.

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"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — добавляет Кириленко.

Всего из-за российской агрессии в Донецкой области уже погибли 118 гражданских, а 483 получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/510853407263885
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Гражданские потери Война России против Украины

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