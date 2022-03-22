Ракета упала на скопление техники. Арестович рассказал подробности новых ударов по оккупантам в Чернобаевке 22 марта, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о двух ударах 22 марта по аэропорту Чернобаевка Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Как сообщил Арестович в Facebook, ночью российские войска из района аэродрома начали производить залпы Смерчами по Николаеву. В районе 01:30 ВСУ попали четко в боекомплект Смерча, и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки.

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Однако на этом удары по Чернобаевке не закончились, отмечает он.

«Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар», — сообщил Арестович, а также в шутку обратился к украинским ведьмам и ведуньям.

«Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей», — написал советник главы ОПУ.

Напомним, ранее воздушное командование Восток сообщило, что ВСУ в восьмой раз ударили по Чернобаевке.

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