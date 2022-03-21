Понедельник, 21 марта — 26-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной. Сегодня между делегациями стран могут возобновиться переговоры, последние дни они продолжались на уровне экспертных групп.

Число потерь оккупантов в Украине достигло 15 тыс., тем временем растет список военных преступлений, совершенных армией России на украинской земле. Вчера войска РФ обстреляли Мариуполь с моря, последние дни российские ракеты почти ежедневно разрушают городскую и жилую инфраструктуру Киева, как и десятков других украинских городов.

Видео дня

НВ следит за главными событиями нового дня войны.



Главное к 15:00

Потери России в Украине, по оценкам Генштаба ВСУ, достигли 15 тыс. оккупантов, почти 500 танков и более 1,5 тыс. боевых бронемашин

по оценкам Генштаба ВСУ, достигли 15 тыс. оккупантов, почти 500 танков и более 1,5 тыс. боевых бронемашин В Киеве в результате ракетных обстрелов Подольского района вечером 20 марта погибли 8 человек, сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов и частные автомобили. В столице вводят новый комендантский час : с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта ( до утра послезавтра)

в результате ракетных обстрелов Подольского района вечером 20 марта погибли 8 человек, сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов и частные автомобили. В столице вводят : с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта до утра послезавтра) В Ровенской области оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по военному полигону, есть раненые — информация об их количестве и наличии жертв уточняется

оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по военному полигону, есть раненые — информация об их количестве и наличии жертв уточняется Житомирскую область впервые с начала вторжения РФ обстреляли из Градов, четверо погибших

впервые с начала вторжения РФ обстреляли из Градов, четверо погибших Вражеская артиллерия обстреляла Одессу с кораблей, жертв нет

с кораблей, жертв нет В Херсоне оккупанты сегодня разогнали проукраинский митинг: по его участникам открыли огонь, бросали гранаты — есть раненые



оккупанты сегодня разогнали проукраинский митинг: по его участникам открыли огонь, бросали гранаты — есть раненые ПриватБанк возобновил работу всех сервисов после технических работ

возобновил работу всех сервисов после технических работ РФ пытается проводить скрытую мобилизацию в стране и на оккупированных территориях Украины, в ОРДЛО повысили возраст принудительного призыва ( с 55 до 65 лет), мобилизуют даже студентов

в стране и на оккупированных территориях Украины, в ОРДЛО повысили возраст принудительного призыва с 55 до 65 лет), мобилизуют даже студентов За первые недели российского вторжения ВСУ уничтожили 4 из 10 российских армий, в том числе три ударных и одну воздушную — такую оценку дал советник главы ОП Алексей Арестович



ВСУ уничтожили 4 из 10 российских армий, в том числе три ударных и одну воздушную — такую оценку дал советник главы ОП Алексей Арестович Сегодня в Украине должны работать 8 гуманитарных коридоров





Війна Росії проти України — події 21 березня 2022 року онлайн





15:25 Ціни на сталь у Європі підскочили до рекордних 1435 євро за тонну на тлі підготовки до заборони імпорту металу з РФ







15:23 Що пишуть західні аналітики про вже підтверджене застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні





15:19 Турецький дипломат та голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю оцінює імовірність застосування Росією хімічної зброї в Україні







15:14 Російські військові викрали голову Циркунівської громади Харківського району Миколу Сікаленка

Близько 8:00 у понеділок, 21 березня, окупанти вдерлися в будинок Сікаленка і забрали його в невідомому напрямку. Про викрадення голови громади повідомили місцеве комунальне видання Циркунівські вісті.

Територію Циркунів росіяни захопили у перші дні вторгнення в Україну.





15:09 У Миколаївській області десантники звільнили село від російських окупантів

«Уздовж доріг часто зустрічається знищена російська техніка з латинською літерою Z. Це все, що залишилось від колон російських окупантів, яку знищила вогнем артилерія 80-ї одшбр ДШВ ЗС України», — зазначили в пресслужбі Десантно-штурмових військ.

Підрозділи ДШВ оточили село з флангів, увійшли до нього, провели короткий бій, внаслідок якого сили противника були знищені.



У ході операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи.

Крім того, десантники затримали та передали співробітникам СБУ місцеву мешканку, яка за 1000 рублів зливала загарбникам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян.





15:06 Бутусов: Сьогодні російський бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі з Волині, РФ провокує зіткнення з НАТО

21 березня о 13:15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню та зайшов у повітряний простір Польщі, повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Інформація підтверджена даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт», — написав журналіст у Facebook.



Він зазначає, що інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів.

15:04 У Києві від початку війни пошкодили 70 житлових будинків



Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні - комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо», — йдеться у повідомленні.





14:55 «Рідкісні виродки». Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Миколаєва — Кім

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти вдень бомбардують житлові райони Миколаєва.

«Оркостан цей — рідкісні виродки. Вдень бомбардувати житлові райони…ідіоти. Люди наші усувають усю цю справу. Прошу, не публікуйте відео, їх дуже багато», — сказав він.







14:48 «Українська влада і суспільство не підуть на капітуляцію». Інтерв'ю НВ з послом Польщі, який досі перебуває у Києві

Посол Польщі в інтерв'ю НВ розповів про те, як готувався візит трьох прем'єрів, скільки ще українських біженців може прийняти його країна і чому Польща не сумнівається у перемозі України у війні з РФ.





14:43 Ізюм, Донеччина, Бровари. Війська РФ намагаються зосередити сили, щоб відновити наступ на окремих напрямках — Генштаб

На окремих напрямках російські окупанти зосереджують сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій в ході війни Росії проти України. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться розосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій українських військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.





14:28 Окупанти відкрили вогонь під час проукраїнського мітингу в захопленому Херсоні - є поранений

Відповідні відео опублікували журналіст Андрій Цаплієнко та радник голови МВС Антон Геращенко.

14:24 Окупанти намагалися наступати на Бровари, але зазнали великих втрат і були зупинені ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Там також зазначили, що армія РФ робить спроби провести заходи щодо відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.





14:21 Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо членства України в ЄС

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї.

«ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України», — написав він у своєму Twitter.





14:15 Окупанти незаконно вивезли в РФ майже 2,4 тис. українських дітей з Донецької та Луганської областей — МЗС України

19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, повідомляє МЗС України.

Там додали, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора має ознаки викрадення. «Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, — заявляють українські дипломати. — Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу».





14:06 ЄС збільшить допомогу на поставки зброї Україні до 1 млрд євро — голова МЗС Німеччини

«Міністр закордонних справ [ФРН] Анналена Бербок заявила у Брюсселі, що ЄС збільшить фінансову допомогу на постачання зброї Україні до одного мільярда євро. Федеральний уряд забезпечить швидке виконання замовлень німецьких компаній», — йдеться у статті німецької газети Die Zeit у понеділок.





13:58 Луганська область: місто Кремінна через бойові дії залишилося повністю без світла

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, енергетики ведуть всі необхідні роботи з відновлення, але через складну безпекову ситуацію термін завершення таких робіт неможливо встановити.





13:54 ЗСУ знищили ще один російський зенітно-ракетний комплекс ТОР М1

Відповідне фото оприлюднив Генштаб ЗСУ. «Хто б це міг зробити? Українські сапери сором’язливо мовчать…», — зазначили українські військові.

13:43 Реактивна та ствольна артилерія: росіяни посилили нічні обстріли Харкова

Минулої доби, 20 березня, російські війська завдали ще понад півсотні артилерійських ударів по Харкову. Більшість обстрілів ворог здійснив у темну пору доби.

Противник задіяв ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети. Під ворожим вогнем знову опинилася більшість районів міста. Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у понеділок, 21 березня.





13:37 Мінімізували ризики витоку. В Запорізькій області хімічно-небезпечні підприємства взяли на особливий контроль

В Запорізькій області після початку вторгнення РФ в Україну хімічно-небезпечні підприємства перейшли у режим посиленого контролю за умовами використання та зберігання хімічних речовин 1−4 класу небезпеки.

Зокрема, на частині об'єктів практично весь аміак стравлено через ємності з водою. Таким чином загрози від витоку аміаку ліквідовано.





13:26 Три ударні і одна повітряна: ЗСУ знищили 4 з 10 російських армій — Арестович

Збройні Сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили 4 з 10 російських армій, зокрема три ударні та одну повітряну, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.



За його словами, зараз «противник практично втратив можливість наступу і веде лише тактичні дії, накопичення сили, які піддаються руйнівним ударам ракет та артилерії українських сил».



Раніше в ефірі телемарафону Арестович повідомив, що у військах РФ, які беруть участь у бойових діях на території України, обмежено професійний кадровий склад.



«Навіть на найгарячіших напрямках вони кидають у бій „солянки“: спортсменів, міліціонерів та навчальні центри. Це означає, що вони мають знайти десь не менше 10−20 батальйонно-тактичних груп, щоб досягти хоч якогось успіху, який все ж таки буде дуже обмеженим навіть у їхніх планах», — сказав Арестович, додавши, що російське командування шукає підходи до білоруської армії, а також можливості проведення прихованої мобілізації.



Він також повідомив, що вчора під Ізюмом ЗСУ знищили танки супротивника з біло-синьо-червоними позначками.



«Це таке розмальовка танків, які беруть участь у танкових змаганнях. Тобто, вони (росіяни) спершу туди кинули два навчальні центри — і вони були знищені. Зараз кинули танки зі спортивних військово-прикладних битв, які беруть участь у міжнародних танкових фестивалях, виставках озброєнь тощо», — додав радник голови Офісу президента.







13:15 Житомирську область вперше з початку вторгнення РФ обстріляли із Градів, четверо загиблих

Житомирську область вперше з початку повномасштабного російського вторгнення обстріляли з Градів, четверо людей загинули.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, окупанти атакували село Селець. Загинули троє військовослужбовців та один цивільний, також є поранені. Російські війська стріляють на півночі області.





13:03 Поліція Німеччини попередила про розповсюдження фейку з нібито нападом українців на російськомовного юнака

Поліція німецького міста Бонн повідомила про розповсюдження в інтернеті відео нападу нібито українців на 16-річного російськомовного волонтера в районі Ойскірхена, яке експерти оцінюють як фейкове і таке, що спрямоване на розпалювання ворожнечі.

«Поліція Бонна, відповідальна за тяжкі злочини в районі Ойскірхена, не має жодної інформації про такий насильницький напад чи про смертельний випадок», — сказано у повідомлені правоохоронців.





12:55 Терористи «ДНР» підняли вік примусової мобілізації з 55 до 65 років, а в «ЛНР» забирають на війну студентів — ГУР

На тимчасово окупованій території Донецької області відбувається нова хвиля «мобілізації». З метою збільшення кількості потенційних «призовників» окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» — з 55 до 65 років.



Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки МО України. «На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення. До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення „реєстрації“», — йдеться у повідомленні.





12:51 «Попереду довгий шлях». У перемовинах України та Росії є певний прогрес, але залишаються великі прогалини — прем'єр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що у переговорах, спрямованих на припинення війни Росії проти України, «ще слід пройти довгий шлях».

За його словами, попри деякий прогрес, між сторонами все ще лишаються великі прогалини. «Ми маємо пройти ще довгий шлях, тому що є кілька спірних питань, деякі з них фундаментальні», — сказав він.





12:40 «Окупанти продовжують терор». У неділю ворог близько 30 разів обстріляв житлові та соціальні об'єкти на Київщині

Про це повідомили в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації. Там зазначають, що основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

«Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка за допомогою дронів позицій наших військ. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів,» — пишуть у Київській ОВА.

12:35 Руйнування та вбивства у Маріуполі - воєнний злочин, ЄС обговорить нові санкції проти РФ — Боррель

«Росія справді вчиняє багато воєнних злочинів. Це саме те слово, ми його повинні сказати. Те, що відбувається у Маріуполі, це масштабний воєнний злочин. Руйнують все, бомбардують, убивають всіх, без вибірковості. Це жахливо, ми повинні засудити це найжорсткішим чином», — наводить слова Борреля DW.





12:24 «Росіяни пишуть на літаках — На Берлін». Зеленський закликав громадян Німеччини тиснути на своїх політиків для закінчення війни — нове звернення

«До цієї війни нашу столицю Київ називали новим Берліном, порівнюючи нашу і вашу відкритість, емоції, свободу на площах, щирість людей, клуби, вечірки. А тепер Київ закритий і затихший в очікуванні нової повітряної тривоги, нової сирени», — зазначив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 21 березня.

Він додав, що Україна воює за свій порятунок проти однієї з найчисельніших армій світу. «Проти ракет, бомб, реактивної артилерії. Проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз „На Берлін“. Бо вони хочуть піти значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти до вас», — зазначив голова держави і додав, що українці є частиною Європи.

Зеленський відзначив, що без європейських банків, без торгівлі з країнами ЄС у Росії не буде грошей на війну проти України.

«Будь ласка, не спонсоруйте військову машину Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте до них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтеся від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, я знаю, що мир можливий. Але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен в Німеччині, кожен в Європі», — наголосив Зеленський.

12:12 Звірства проти мирного населення і «зачистка» своїх утікачів — аудіоперехоплення СБУ розкрили, як «воюють» в Україні кадирівці

На перехопленому СБУ аудіозаписі чутно, як один із кадирівців говорить по телефону своїй дружині: «Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання — гнати назад (в бій) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Тож не турбуйся, не дуже марудка робота».

СБУ нагадує, шо на війні в Україні кадирівці вони «відзначилися» лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення. Служба також розповідає, що головне завдання кадирівців — «зачистка» і вбивство російських солдат, які втікають із поля бою. Тобто вони виконують функцію «загрядотрядів» і стріляють по своїх.

12:07 Приват24 знову працює. ПриватБанк відновив роботу всіх сервісів після технічної паузи з 20 березня

Платежі та послуги Приват24 працюють у звичайному режимі, додали у банку. Команда IT-фахівців ПриватБанку за три доби роботи у режимі 24/7 завершила введення резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку.





12:01 Можлива зустріч Зеленського та Путіна: у Кремлі заявили, що поки «не буде, що фіксувати», бо «немає домовленостей»

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна, заявив, що їм поки що «не буде фіксувати», тому що «немає домовленостей».

Пєсков стверджує, що ступінь «просування на переговорах не така, як хотілося б».





11:50 Кличко попередив про забруднення повітря в Києві через обстріли і закликав киян не фотографувати блокпости

Про це столичний мер заявив у новому зверненні. Він нагадав про наслідки нових обстрілів Києва (згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків, 8 загиблих) і повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря.

«Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю — захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2», — закликав мер. Він також просить киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів.

11:38 У Києві знову вводять подовжену комендантську годину: до ранку 23 березня

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Нова комендантська година розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня (до ранку післязавтра, тобто півтори доби).

Магазини, аптеки, заправки, установи в Києві працювати завтра не будуть.

11:34 У Чернігівській області російські окупанти викрадають представників місцевої влади — ОДА



Окупанти вдаються до викрадень та незаконного утримання мешканців. Про це повідомив голова Чернігівської військово-цивільної адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території.

11:28 Як дістатися з берега на берег: від сьогодні у Києві запустили електрички Дарниця-Святошин



Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця-Святошин, які знову поєднали транспортно лівий та правий береги Києва.

Потяги курсуватимуть щогодини з 7:30 до 18:30.

11:21 Грошей немає. У Росії можуть скасувати вибори губернаторів — ЗМІ

У Кремлі можуть розглянути можливість відмови від прямих виборів губернаторів у вересні цього року в деяких регіонах із тих, де вони намічаються, повідомляє російське видання Комерсант. З проханням вивчити таку можливість звернулися кілька губернаторів через економічну ситуацію.

Джерела газети, близькі до адміністрації президента РФ, розповіли, що цього року федеральна влада може розглянути можливість відмови від обрання губернаторів на прямих виборах як мінімум у низці регіонів.







11:15 Чотири найбільші у світі нафтосервісні компанії зупинили інвестиції в Росії

Нафтосервісні компанії Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton та Weatherford International зупиняють інвестиції в Росії. Це сповільнить розвиток нафтогазового сектору РФ.





11:10 «Попереду ще багато випробувань, але ворог вже не мріє захопити Київ» — нове звернення Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки 25 днів оборони від російського вторгнення. Головні тези його заяви:

У Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається . Вони поховали у регіонах РФ більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат.

. Вони поховали у регіонах РФ більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. ЗСУ і сили оборони України майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися « елітними», разом з їхніми очільниками.

елітними», разом з їхніми очільниками. Українські воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. РФ збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська. Усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були.

Ворог вже не мріє захопити Київ , захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині. Героїчні захисники Маріуполя зіграли величезну роль у тому, що плани ворога зруйновано, а наша оборона стає активнішою. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти.

у тому, що плани ворога зруйновано, а наша оборона стає активнішою. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти. Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна.

та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. Світ нарешті усвідомлює речі, про які ми казали багато місяців . Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад РФ на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, своєю чергою, спричинить чергову міграційну кризу для Європи.



. Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад РФ на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, своєю чергою, спричинить чергову міграційну кризу для Європи. Кожен, хто зараз тримає оборону , виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.

, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну. Ми домовилися не висвітлювати інформацію про постачання зброї. Але за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ серед іншого 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО.

Але за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ серед іншого 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО. Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста.

Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста. Поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом , — ми будемо боротися.

, — ми будемо боротися. Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку . Це — основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну — працюють на захист України. Війна змінила відчуття часу і багато звичних речей. Але у понеділок традиційно починався робочий тиждень. І цю «традицію» зараз також треба плекати, як і армію.

. Це — основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну — працюють на захист України. Війна змінила відчуття часу і багато звичних речей. Але у понеділок традиційно починався робочий тиждень. І цю «традицію» зараз також треба плекати, як і армію. Ми переможемо ворога за рахунок єдності і кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні - перемога одна на всіх.

10:58 Китай надасть Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів

Йдеться про допомогу від Червоного Хреста Китаю, повідомило Міністерство закордонних справ КНР.





10:54 Компанія Netcracker, американський розробник рішень для телеком-операторів, йде з російського ринку

Компанія зупиняє продаж та інвестиції в Росії, а також закриває навчальні центри і припиняє найм співробітників.





10:47 Втрати особового складу окупантів в Україні досягли 15 тис. — оцінка Генштабу ЗСУ

За оновленими даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 березня орієнтовні втрати окупантів від початку вторгнення склали:

особового складу — близько 15 000 осіб,



танків — 498 од.,

бойових броньованих машин — 1535 од,

артилерійських систем — 240 од,

РСЗВ — 80 од,

засоби ППО — 45 од,

літаків — 97 од,

гелікоптерів — 121 од,

автомобільної техніки — 969 од,

кораблі / катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня level — 24.

спеціальна техніка — 13.





10:36 Окупанти обстріляли Одесу с кораблів — речник Одеської ОВА



Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що вранці 21 березня російські війська обстріляли Одесу з корабельної артилерії.

Пошкоджено кілька домоволодінь, за попередніми даними жертв немає, додав Братчук.

10:31 «РФ руйнує життя мільйонів людей». Кількість внутрішніх переселенців в Україні сягнула 11−12 млн людей — Подоляк

За даними радника голови ОП Михайла Подоляка, понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Загальну кількість вимушених внутрішніх переселенців, які через війну залишили свої міста, він оцінює в 11−12 млн осіб.

10:22 У Сєвєродонецьку окупанти знищили продуктовий склад, за добу в Луганській області зруйновано 12 житлових будинків — ДСНС



10:16 «РФ рухається до рівня 1980-х років». У Білому домі не виключили ще більшого посилення санкцій проти Росії

Заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх не виключив, що санкції проти Росії можуть посилити. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

«Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей… Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися», — зазначив Сінгх.





10:07 Основна частина російських військ залишається більш ніж за 25 кілометрів від центру Києва — Міноборони Британії

Військовою метою російських окупантів залишається захоплення Києва, але ворожі війська перебувають більш ніж за 25 км від центру української столиці, повідомили у Міноборони Британії.

Там підтвердили, що сили росіян, які наступали з боку Гостомелю, було відбито українськими військовими.







09:56 Борис Джонсон планує поїздку в Київ — Daily Mail

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість термінової поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії, повідомляє Daily Mail.

Водночас співробітники служби безпеки побоюються можливої поїздки британського прем'єра до Києва, але Джонсон «все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити».





09:40 Гуманітарні коридори на 21 березня: Верещук озвучила вісім маршрутів

Ірина Верещук розповіла про заплановану на 21 березня роботу гуманітарних коридорів.

Сьогодні мають запрацювати вісім узгоджених маршрутів:

Донецька область

Маріуполь — Запоріжжя (буде кілька маршрутів: з Бердянська, Мангуської громади та Микільського);

Київська область



Велика Димерка — Бровари;

Ворзель — Білогородка;

Буча — Білогородка



село Козаровичі - Вишгород.

Луганська область



Лисичанськ — Бахмут

Сєверодонецьк — Бахмут

Гірське — Бахмут

09:30 Київ: кількість загиблих внаслідок обстрілу Подільского району зросла до 8 осіб

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Тепер Офіс генпрокурора уточнив, що через обстріл загинуло щонайменше 8 осіб.

Ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. Найбільше постраждав один з торгових центрів Києва, де сталася масштабна пожежа.

Також було пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках, постраждали припарковані поруч автомобілі.

Подільська окружна прокуратура міста Києва розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



09:22 Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% - ОЕСР



Вторгнення Росії в Україну може знизити зростання глобального ВВП більш ніж на 1% цього року та додати 2,5% до інфляції. Про це йдеться у звіті ОЕСР.





09:15 Країни ЄС розглянуть можливість запровадження ембарго на нафту з Росії - Reuters

Уряди країн ЄС розглянуть питання про запровадження нафтового ембарго щодо Росії через розв’язану нею війну проти України, повідомляє Reuters. Також можуть бути запроваджені нові персональні санкції

«Ми працюємо над п’ятим раундом санкцій і пропонується багато нових імен», — сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.



Дипломати розповіли агентству, що країни Балтії наполягають на нафтовому ембарго як на наступному логічному кроці, тоді як Німеччина, найбільший імпортер російської нафти в ЄС, застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.



Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок (21 березня), потім президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя у четвер (24 березня) на саміти із союзниками по НАТО, ЄС та у форматі G7.





09:10 Внаслідок атаки на Рівненській військовий полігон є поранені - мер міста

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що внаслідок нічного сьогоднішнього обстрілу військового полігону на Рівненщині є поранені. Їх точна кількість не уточняється.

«За попередніми даними, є кілька поранених. Докладніше повідомимо згодом», — наголосив він.





09:05 Рятувальники повністю ліквідували аварію на підприємстві Сумихімпром, обстріляному окупантами

Через обстріл тут стався викид аміаку Близько 7:50 спеціалісти ДСНС ліквідували аварію.

Тепер працівники підприємства розпочали регламентні роботи по відновленню технологічного процесу.

09:01 Суспільне показало наслідки вечірнього обстрілу і пожежі в київському торговому центрі (Подільский район)

08:45 У Чернігівській області нова комендантська година: від сьогодні вона триватиме з 20:00 до 6:00.

Про це нагадав В’ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА / ОВА. Під час комендантської години заборонено залишати укриття чи власне житло.

«У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку», — додав Чаус.

Винятки передбачені лише для окремих категорій громадян, зокрема працівників критичної інфраструктури. З собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку.





08:40 Білий дім не розголошує можливі санкції проти Пекіна у випадку, якщо Китай підтримає РФ

Заступник радника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх відмовився розкривати, які заходи планує американська адміністрація для Китаю на випадок, якщо він допоможе Росії у питаннях, пов’язаних з російським військовим вторгненням в Україну.

«Це залишається секретом», — сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS у відповідь на запитання ведучої, чи це будуть санкції.



Чиновник нагадав, що під час нещодавньої бесіди президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном американська сторона «чітко роз’яснила Китаю питання щодо будь-якої підтримки російського вторгнення і будь-якої допомоги, яку він може надати Росії в ухиленні від санкцій». «І ми також ясно дали зрозуміти, якими будуть ці наслідки», — заявив Сінгх.





08:28 «Загрози населенню міста Суми немає». Голова Сумської ОВА показав наслідки обстрілу на заводі Сумихімпром, де стався витік аміаку

За словами Дмитра Живицького, нині аварію локалізовано, аварійні бригади ДСНС працюють на об'єкті, хагрози населенню міста Суми немає.

08:24 План Б. Путін змінив тактику у війні проти України — WSJ

Високопоставлені американські чиновники розповіли, що Путін більше не ставить за мету захопити українську столицю. Натомість він намагається змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України, пише Wall Street Journal.

Співрозмовники видання наголосили, що Росія прагне забезпечити «сухопутний міст» між західною частиною Росії та Кримом, а також розширити свій контроль над Донбасом.



Якщо ці територіальні вимоги та вимога про нейтралітет України будуть відхилені, Путін, як очікується, спробує утримати всі території, які зайняли російські війська, і продовжуватиме бої, додали чиновники.



«Виходячи з наших військових оцінок, схоже, Путін повертається до тактики облоги», — сказав один із джерел газети.







08:13 Путін б'є по мирному населенню України, бо зазнає воєнних невдач — голова Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України, бо зазнає воєнних невдач.

У телеканалі ефірі CBS Остін сказав, що російські військові є неефективними з погляду своїх маневрів на землі. За його словами, «вони по суті застопорилися».





08:04 У Рівненській області Росія завдала два ракетних удари по військовому полігону

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у відеозверненні. За його словами, удари було нанесено 21 березня, деталі про наслідки ударів будуть оприлюднені згодом.

07:55 Витік аміаку на заводі Сумихімпром стався через російський обстріл, аварію локалізовано — ДСНС

За даними ДСНС, 21 березня близько 03:55 у місті Суми стався обстріл території ПАТ Сумихімпром. Внаслідок удару РФ був пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Раніше повідомлялося про аварію на Сумихімпром без уточнення її причини.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділи ДСНС намагаються осадити аміачну хмару. Також проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.

Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано. Загрози населенню міста немає.

07:42 Окупантам не вдається обійти Миколаїв у напрямку Одеси — британська розвідка

Російські загарбники намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси, але це їм не вдається. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденній оцінці ситуації в Україні

«Російські сили, що наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід, у бік Одеси. За останній тиждень ці сили мало просунулися», — йдеться у повідомленні британської розвідки.





07:28 Російські окупанти знизили інтенсивність застосування пілотованої авіації — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про дії ворога, ситуацію на тимчасово захоплених територіях та на фронті станом на 06:00 понеділка, 21 березня. Головні факти:

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога , який намагається утримати захоплені рубежі.

, який намагається утримати захоплені рубежі. Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації . З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати. Підрозділи Повітряних сил ЗСУ за попередню добу вразили 7 повітряних цілей ворога ( 1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника. Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об'єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей . Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої «реєстрації» не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої «реєстрації» не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій. ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

07:20 Окупанти вкрали кораблі з декількома десятками тисяч тонн зерна з порту Бердянська — голова Запорізької ОВА

Про це під час телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, якого цитує Укрінформ.



Із посиланням на мешканців міста він розповів, що в порту стояло п’ять кораблів, деякі з яких були повністю завантажені, що видно по митним документам. «Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, їх кудись відігнали російські буксири», — зазначив Старух.



07:13 Росія продовжує примусову мобілізацію на окупованих територіях Донбасу — Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади повідомлено про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років до місцевого відділу поліції для реєстрації.

06:50 Постраждали шестеро людей. Через вчорашнє попадання снаряда в Святошинському районі Києва евакуювали 200 людей



Російський снаряд влучив поруч із житловими будинками у Святошинському районі. Постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані. Значних ушкоджень зазнали два житлових будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.

05:08 У Подільському районі Києва внаслідок обстрілів окупантів спалахнула пожежа, загинули чотири людини

У Подільському районі Києва у неділю ввечері, 20 березня, внаслідок російських обстрілів пролунали кілька вибухів.

Постраждали деякі будинки та територія одного з торгівельних центрів на Подолі, там розпочалася пожежа. У ДСНС згодом повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло щонайменше четверо людей, ще одна отримала травми.

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