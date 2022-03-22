Украинцы оказались в сущем аду — генсек ООН 22 марта, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Война в Украине (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш взволнован продолжением войны РФ против Украины и надвигающимся на планету продовольственным кризисом.

Об этом сообщает The Guardian.

Генсек ООН назвал «сущий адом» сегодняшние реалии жизни украинцев. Кроме того, он констатировал эхо войны по всему миру.

Гутерриш опасается, что вскоре рост цен на продукты питания и энергоносители перерастут в глобальный голодный кризис. Больше всего пострадают развивающиеся страны, которые и так находятся под тяжестью последствий пандемии COVID.

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Однако генсек Объединенных Наций пытается сохранять оптимизм. По его словам, в переговорах Украины и РФ наметился прогресс, и призвал перейти от боевых действий к предметному разговору о мире.

«В этой войне невозможно победить. Рано или поздно придется перейти от полей битв к мирному столу. Это неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть? Сколько супружеских пар должно быть убито или как много украинцев и россиян погибнет?», — резюмировал Гутерриш.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш взволнован продолжением войны РФ против Украины и надвигающимся на планету продовольственным кризисом.

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