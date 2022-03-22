В Польше готовят предложение отправить миротворцев НАТО в Украину. Журналисты узнали подробности 22 марта, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта должен представить предложение по миротворческой миссии Альянса в Украине.

Как сообщает польское издание Onet.pl, в Министерстве национальной обороны страны сейчас идет интенсивная работа над документом, после чего его должны согласовать с Канцелярией президента и Бюро нацбезопасности.



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Источники издания в Минобороны Польши утверждают, что проект документа предусматривает создание международного миротворческого контингента, который будет состоять из военнослужащих нескольких стран, в том числе стран НАТО (один из вариантов предусматривает «от нескольких до 10 тысяч военных»). Также в документе должны быть перечислены задачи, которые будут выполнять миротворцы, в частности, обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров, «включая создание над ними бесполетных зон». По словам источника издания, один из вариантов документа также предусматривал «создание бесполетной зоны над крупнейшими украинскими городами».



Собеседник Onet.pl также заявил, что Дуда не готов принять проект документа, пока не получит «зеленый свет» от США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетит в Европу, чтобы принять участие в саммите.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

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