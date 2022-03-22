Огонь почти не прекращался. В Рубежном у оккупантов не получился блицкриг, поэтому они начали уничтожать город — глава ОГА 22 марта, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают города в Луганской области (Фото:REUTERS/Oleksii Kovalov)

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют — уничтожать город.

По его словам, вчера в течение дня огонь в Рубежном почти не прекращался.

«По несколько раз спасатели и скорая получали вызовы, пытались выехать по указанным адресам, но обстрелы не позволяли оперативно добраться до пострадавших. Необходимо было ждать в опасности», — написал он.

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Гайдай заявил, что они спасают раненых и стараются каждый день эвакуировать желающих.

«Неприступной для врага остается и Попаснянщина. Бои продолжаются, но россияне не продвигаются в глубь городов. Вчера жители Горного выдержали авиаудар», — написал он.

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