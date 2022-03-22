Отказались выполнять приказ. В Сумской области военные РФ покинули зону боевых действий — Генштаб

22 марта, 07:11
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Оккупанты отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий (Фото:Генштаб)

Оккупанты отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий (Фото:Генштаб)

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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