Отказались выполнять приказ. В Сумской области военные РФ покинули зону боевых действий — Генштаб 22 марта, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий (Фото:Генштаб)

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

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