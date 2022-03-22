Отказались выполнять приказ. В Сумской области военные РФ покинули зону боевых действий — Генштаб
Оккупанты отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий (Фото:Генштаб)
В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.
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