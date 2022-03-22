Париж присвоил Киеву почетное гражданство
Франция, Париж (Фото:Pixabay)
Мэрия Парижа присвоила столице Украины почетное гражданство. Такой статус впервые получил город.
Об этом в Twitter написала мэр Парижа Анн Идальго.
"Этим отличием, которое впервые предоставляется городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", — говорится в сообщении.
Напомним, что Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны согласились, что санкции против РФ следует усиливать.
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