Париж присвоил Киеву почетное гражданство

22 марта, 19:14
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Франция, Париж (Фото:Pixabay)

Франция, Париж (Фото:Pixabay)

Автор: Елена Басараб

Мэрия Парижа присвоила столице Украины почетное гражданство. Такой статус впервые получил город.

Об этом в Twitter написала мэр Парижа Анн Идальго.

"Этим отличием, которое впервые предоставляется городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", — говорится в сообщении.

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Напомним, что Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны согласились, что санкции против РФ следует усиливать.

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Теги:   Киев Париж Война России против Украины

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