Париж присвоил Киеву почетное гражданство 22 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Франция, Париж (Фото:Pixabay)

Мэрия Парижа присвоила столице Украины почетное гражданство. Такой статус впервые получил город.



Об этом в Twitter написала мэр Парижа Анн Идальго.



"Этим отличием, которое впервые предоставляется городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", — говорится в сообщении.

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Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. 🇺🇦 pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Напомним, что Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны согласились, что санкции против РФ следует усиливать.

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