Путину принадлежит яхта Шехерезада за $700 млн — расследование команды Навального 22 марта, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Предполагаемая яхта Путина (Фото:navalny.com)

Команда российского политзаключенного Алексея Навального установила, что российскому диктатору Владимиру Путина принадлежит яхта Шехерезада за $700 млн, или 75 млрд рублей.

Расследование опубликовано на сайте политика.

Она стоит в итальянском порту Marina di Carrara, на западном побережье Италии. Ее длина составляет 140 метров. Яхта состоит их шести этажей-палуб.

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На ней есть две вертолетные площадки, бассейн, SPA-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и каюты. В списке самых больших яхт в мире она занимает 13-е место.

Расследователи установили, кто работает на яхте, чтобы вычислить ее владельца, так как номинальный владелец — офшор, зарегистрированный на Маршалловых островах. Команда Навального опубликовала Crew List — список экипажа, работающего на яхте Шехерезада.

Инфографика: navalny.com

Все постоянные работники яхты, кроме капитана, — россияне.

«В утекших данных авиаперелетов мы нашли почти всех этих людей. Эти россияне члены экипажа действительно летают в Милан как на вахту. Милан — это ближайший город к месту зимовки и обслуживания яхты. Но есть еще кое-что, что объединяет почти всех ключевых людей в этом списке. Они работают в ФСО — Федеральной Службе Охраны, ведомстве, которое охраняет Путина и организует его быт», — говорится в материале.

Например, старший помощник капитана Сергей Гришин в телефонных книжках записан как Сергей Г ФСО. Боцман Анатолий Фуртель зарегистрирован по адресу Сочи, улица Фурманова, 10. Там находится служба охраны на Кавказе ФСО РФ. Это подразделение ФСО, которое обеспечивает Путину жизнь в резиденции Бочаров Ручей.

«Грейсфул — это предыдущая яхта Путина за 10 миллиардов рублей. После покупки Шехерезады Graceful переписали на друга Путина Геннадия Тимченко», — отмечают расследователи.

Остальные члены экипажа также связаны с ФСО. Из 23 людей на первых двух листах списка почти половина имеет отношение к ФСО, установила команда Навального.

«Не можем придумать лучшего доказательства того, что это яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина», — говорится в материале.

На нижней палубе яхты находятся технические помещения, кухни, столовая, помещения для проведения собраний и зона отдыха экипажа, также здесь есть прачечная и несколько экипажных кают. Центральный вход находится на главной палубе, на ней же располагаются шесть гостевых кают, парадная столовая, спа-салон. На верхней палубе находится гигантская гостиная, столовая, две каюты для VIP-персон, механический рояль, который играет сам. Палуба владельца разделена на две зоны. Первая — зона хозяина с его спальней, отдельным приватным спа-залом, ванной с джакузи, гардеробной и рабочим кабинетом, а вторая зона на этой палубе — зона спутницы владельца, она состоит из огромной спальни, ванной-джакузи и гардеробной. На главной палубе есть ангар для вертолета. Открытых бассейнов на яхте нет, но есть четыре открытых джакузи. Внутри яхты можно найти макет этого судна, а также книгу Шехерезада.

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