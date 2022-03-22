«Это время прошло». В правящей партии Германии исключили нормализацию отношений с Путиным

22 марта, 21:07
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Ларс Клингбайль (Фото:Lars Klingbeil/Facebook)

Ларс Клингбайль (Фото:Lars Klingbeil/Facebook)

Сопредседатель СДПГ, правящей партии Германии, Ларс Клингбайль исключил нормализацию отношений с российским диктатором Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину.

«Чего я не вижу, так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время прошло!» — заявил он в комментарии Bild.

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Клингбайль добавил, что экономические санкции против РФ, поставки оружия для Украины и отказ от российских энергоносителей сильно ударят по Путину, который не ожидали единой реакции Запада.

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Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с главой Кремля после вторжения РФ в Украину, к чему прибег Запад в 2014 году после оккупации Крыма, стало бы той же ошибкой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Германия Российская агрессия Война в Украине

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